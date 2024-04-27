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Шахтар та ЛНЗ оголосили стартові склади на матч УПЛ

Сьогодні 14:30 67 0
Шахтар та ЛНЗ оголосили стартові склади на матч УПЛ
#ЛНЗ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар та черкаський ЛНЗ оголосили стартові склади на матч 26 туру Української Прем'єр-ліги.

ЛНЗ: Кучеренко, Муравський, Саліху, Стасюк, Яшарі, Бар, Рибалка, Ейнел, Наумець, Пасіч, Молло.

Шахтар: Різник, Бондар, Степаненко, Судаков, Зубков, Сікан, Бондаренко, Матвієнко, Педріньйо, Конопля, Кевін.

Поєдинок розпочнеться о 15:30. Пряма трансляція буде доступна на УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, у минулому турі Шахтар вирвав перемогу в матчі з луганською Зорею, а ЛНЗ здолав Олександрію.

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