Шахтар та ЛНЗ оголосили стартові склади на матч УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар та черкаський ЛНЗ оголосили стартові склади на матч 26 туру Української Прем'єр-ліги.

ЛНЗ: Кучеренко, Муравський, Саліху, Стасюк, Яшарі, Бар, Рибалка, Ейнел, Наумець, Пасіч, Молло.

Шахтар: Різник, Бондар, Степаненко, Судаков, Зубков, Сікан, Бондаренко, Матвієнко, Педріньйо, Конопля, Кевін.

Поєдинок розпочнеться о 15:30. Пряма трансляція буде доступна на УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, у минулому турі Шахтар вирвав перемогу в матчі з луганською Зорею, а ЛНЗ здолав Олександрію.