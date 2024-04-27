Стали відомі стартові склади Миная та Чорноморця на матч УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Минай та Чорноморець оголосили стартові склади на матч 26 туру Української Прем'єр-ліги.
Минай: Кемкін, Кисіль, Скиба, Чуєв, Дмитрук, Петько, Семотюк, Кораблін, Вакула, Устименко, Ременяк.
Запасні: Бандура, Воробчак, Вітенчук, Демиденко, Попов, Гунічев, Піддубний, Корнійчук, Матюшенко, Нємчанінов, Тищук, Росул.
Чорноморець: Варакута, Путря, Єрмаков, Гучек, Салюк, Огіря, Кузик, Брагару, Бадібанга, Штогрін, Шпорн.
Запасні: Білик, Вічний, Бойчук, Авагімян, Зе Гомес, Альваренга, Присяжнюк, Ієде, Арсіч, Голуб, Ситников.
Нагадаємо, у минулому турі Минай зіграв унічию з львівським Рухом, а одеська команда мінімально поступилася Кривбасу.