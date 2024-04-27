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Стали відомі стартові склади Миная та Чорноморця на матч УПЛ

Сьогодні 12:15 126 0
Стали відомі стартові склади Миная та Чорноморця на матч УПЛ
#Минай, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Минай та Чорноморець оголосили стартові склади на матч 26 туру Української Прем'єр-ліги.

Минай: Кемкін, Кисіль, Скиба, Чуєв, Дмитрук, Петько, Семотюк, Кораблін, Вакула, Устименко, Ременяк.

Запасні: Бандура, Воробчак, Вітенчук, Демиденко, Попов, Гунічев, Піддубний, Корнійчук, Матюшенко, Нємчанінов, Тищук, Росул.

Чорноморець: Варакута, Путря, Єрмаков, Гучек, Салюк, Огіря, Кузик, Брагару, Бадібанга, Штогрін, Шпорн.

Запасні: Білик, Вічний, Бойчук, Авагімян, Зе Гомес, Альваренга, Присяжнюк, Ієде, Арсіч, Голуб, Ситников.

Нагадаємо, у минулому турі Минай зіграв унічию з львівським Рухом, а одеська команда мінімально поступилася Кривбасу.

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