Узбекистан або Індонезія стане суперником збірної України на Олімпійських іграх

Джерело - Чемпіон.

Узбекистан та Індонезія вийшли до півфіналу Кубку Азії U-23 з футболу. Саме ці команди можуть потрапити до групи Б на Олімпійських іграх-2024 у Парижі, де на них очікуватиме збірна України.

Гарантували собі вихід на Олімпіаду представники іншої півфінальної пари Кубку Азії — Японія та Ірак, які мають вищий олімпійський рейтинг.

Футбольний турнір на ОІ у Парижі розпочнеться з 24 липня й триватиме до 10 серпня. Окрім команди з Азії, на груповому етапі Олімпіади підопічні Руслана Ротаня зіграють з Аргентиною, Марокко.

Зазначимо, що поєдинок збірної України з представником Азії відкриє футбольний турнір на Олімпійських іграх-2024. Матч відбудеться 24 липня, початок — о 20:00 за київським часом.