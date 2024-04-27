Узбекистан або Індонезія стане суперником збірної України на Олімпійських іграх

Головне
Помста у Житомирі, заруба в Дніпрі та випробування в Черкасах: головні інтриги 26 туру УПЛ
Сьогодні 10:45 178
Збірна України зіграє з Естонією в стартовому матчі чемпіонату світу в Дивізіоні 1В
Сьогодні 11:11 97
УАФ відкликала Павелка з посади у виконавчому комітеті УЄФА
Вчора 23:17 263
ФІБА продовжила відсторонення Росії та Білорусі
Вчора 22:34 217
Верняєв не зміг потрапити на подіум ЧЄ-2024 у вправах на коні
Вчора 20:54 4237
Костюк сенсаційно програла у другому колі турніру в Мадриді
Вчора 17:15 1176
Скандал у Франції: Ігнатенка звинувачують у расизмі
Вчора 16:30 15344 2
Заубер, який стане Ауді, оголосив про підписання першого пілота на наступний сезон
Вчора 12:11 422
38-ма річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав
Вчора 11:48 14145
Росіяни та білоруси не братимуть участь в Олімпійських іграх-2024
25.04.2024 23:38 1912
Прямі трансляції
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Вчора 06:24 866
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Вчора 06:15 261
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 02:10 253
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 229
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1266 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 907
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 885
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1250
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
20.04.2024 11:11 784
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 11:05 730

Узбекистан або Індонезія стане суперником збірної України на Олімпійських іграх

Сьогодні 11:37 85 0
Узбекистан або Індонезія стане суперником збірної України на Олімпійських іграх
#Олімпійські ігри-2024

Джерело - Чемпіон.

Узбекистан та Індонезія вийшли до півфіналу Кубку Азії U-23 з футболу. Саме ці команди можуть потрапити до групи Б на Олімпійських іграх-2024 у Парижі, де на них очікуватиме збірна України.

Гарантували собі вихід на Олімпіаду представники іншої півфінальної пари Кубку Азії — Японія та Ірак, які мають вищий олімпійський рейтинг.

Футбольний турнір на ОІ у Парижі розпочнеться з 24 липня й триватиме до 10 серпня. Окрім команди з Азії, на груповому етапі Олімпіади підопічні Руслана Ротаня зіграють з Аргентиною, Марокко.

Зазначимо, що поєдинок збірної України з представником Азії відкриє футбольний турнір на Олімпійських іграх-2024. Матч відбудеться 24 липня, початок — о 20:00 за київським часом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Заневська — про відмову тиснути руку Соболенко: Я отримала величезний негатив, але моя совість чиста Заневська — про відмову тиснути руку Соболенко: Я отримала величезний негатив, але моя совість чиста 1321
Лунін вперше з січня не потрапив у стартовий склад Реала на матч Ла Ліги Лунін вперше з січня не потрапив у стартовий склад Реала на матч Ла Ліги 670
"Давай, обстрілюй труп, як твій дім обстріляли": російський кіберспортсмен пробив чергове дно "Давай, обстрілюй труп, як твій дім обстріляли": російський кіберспортсмен пробив чергове дно 602
Верняєв не зміг потрапити на подіум ЧЄ-2024 у вправах на коні Верняєв не зміг потрапити на подіум ЧЄ-2024 у вправах на коні 4237
Костюк сенсаційно програла у другому колі турніру в Мадриді Костюк сенсаційно програла у другому колі турніру в Мадриді 1176
Скандал у Франції: Ігнатенка звинувачують у расизмі Скандал у Франції: Ігнатенка звинувачують у расизмі 15344 2
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 100046
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15566
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35736 2
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 37111 1
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 21909 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 118510