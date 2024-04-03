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Олімпійська збірна України виступить на товариському турнірі у Франції: відомі суперники

Сьогодні 15:48 160 0
Олімпійська збірна України виступить на товариському турнірі у Франції: відомі суперники

Джерело - УАФ.

Олімпійська збірна Україна візьме участь у міжнародному турнірі Tournoi Maurice Revello. 

Про це повідомляє Українська асоціація футболу. 

Турнір пройде у Франції в першій половині червня. 10 команд віком до 23 років будуть поділені на дві групи, після чого відбудуться матчі за 9-те, 7-ме, 5-те, 3-тє та 1-ше місця. 

Команда Руслана Ротаня потрапила до однієї групи з Єгиптом, Італією, Панамою та Японією. 

Календар олімпійської збірної України на Tournoi Maurice Revello

  • Єгипет — Україна — 4 червня, 19:00
  • Україна — Італія — 6 червня, 16:00
  • Україна — Панама — 8 червня, 18:30
  • Україна — Японія — 10 червня, 15:30

Матч за 9-те, 7-ме, 5-те, 3-тє місця та фінал відбудуться в період з 14 по 16 травня. 

Нагадаємо, наприкінці березня олімпійська збірна України провела перший матч у своїй історії. Підопічні Руслана Ротаня поступилися Японії U-23 з рахунком 2:0. 

На груповому етапі Олімпійських ігор-2024 українська команда зіграє з Аргентиною, Марокко та одним із представників Азії, який стане відомий 3 травня. Олімпійський футбольний турнір розпочнеться з 24 липня й триватиме до 10 серпня.

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