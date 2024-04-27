РБ Лейпциг зіграє з Боруссією Дортмунд, Баєр прийматиме Штутгарт: розклад матчів Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

У межах 31 туру німецької Бундесліги відбудеться 5 поєдинків. У центральному матчі дня РБ Лейпциг прийматиме Боруссію Дортмунд. "Бики" випереджають "чорно-жовтих" на два очки в боротьбі за четверте місце турнірної таблиці.

Також Штутгарт спробує перервати безпрограшну серію Баєра, який вперше в історії виграв чемпіонат Німеччини.

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Розклад матчів 31 туру Бундесліги на 27 квітня

16:30 Аугсбург — Вердер

16:30 Баварія — Айнтрахт

16:30 РБ Лейпциг — Боруссія Дортмунд

16:30 Фрайбург — Вольфсбург

19:30 Баєр — Штутгарт

Напередодні Гоффенгайм поступився Бохуму Ордеця. Перемога дозволила Бохуму набрати 30 очок та покинути зону перехідних матчів за право залишитися у найвищому німецькому дивізіоні. Гоффенгайм із 39 балами йде дев'ятим у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.