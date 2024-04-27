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РБ Лейпциг зіграє з Боруссією Дортмунд, Баєр прийматиме Штутгарт: розклад матчів Бундесліги

Сьогодні 10:59 93 0
РБ Лейпциг зіграє з Боруссією Дортмунд, Баєр прийматиме Штутгарт: розклад матчів Бундесліги
#Айнтрахт Франкфурт, #Аугсбург, #Баварія, #Боруссія Дортмунд, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Вердер Бремен, #Вольфсбург, #РБ Лейпциг, #Фрайбург, #Штутгарт, #Баєр Леверкузен

Джерело - Чемпіон.

У межах 31 туру німецької Бундесліги відбудеться 5 поєдинків. У центральному матчі дня РБ Лейпциг прийматиме Боруссію Дортмунд. "Бики" випереджають "чорно-жовтих" на два очки в боротьбі за четверте місце турнірної таблиці.

Також Штутгарт спробує перервати безпрограшну серію Баєра, який вперше в історії виграв чемпіонат Німеччини.

Дивитися ігри можна на медіасервісі MEGOGO.

Розклад матчів 31 туру Бундесліги на 27 квітня

  • 16:30 Аугсбург — Вердер
  • 16:30 Баварія — Айнтрахт
  • 16:30 РБ Лейпциг — Боруссія Дортмунд
  • 16:30 Фрайбург — Вольфсбург
  • 19:30 Баєр — Штутгарт

Напередодні Гоффенгайм поступився Бохуму Ордеця. Перемога дозволила Бохуму набрати 30 очок та покинути зону перехідних матчів за право залишитися у найвищому німецькому дивізіоні. Гоффенгайм із 39 балами йде дев'ятим у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.

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