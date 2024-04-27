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Ювентус зустрінеться з Міланом, Лаціо — з Вероною: розклад матчів Серії А

Сьогодні 10:22 121 0
Ювентус зустрінеться з Міланом, Лаціо — з Вероною: розклад матчів Серії А
#Верона, #Лаціо, #Лечче, #Мілан, #Монца, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

У межах 34 туру італійської Серії А відбудеться 3 поєдинки. У центральному матчі дня Ювентус прийматиме Мілан на "Ювенутс Стедіум".

Також Лаціо, яке продовжує боротьбу за єврокубки, прийматиме Верону, яка бореться за виживання.

Дивитися ігри можна на медіасервісі MEGOGO.

Розклад матчів 34 туру Серії А на 27 квітня

  • 16:00 Лечче — Монца
  • 19:00 Ювентус — Мілан
  • 21:45 Лаціо — Верона

Раніше повідомлялося, що Мілан може звільнити Стефано Піолі та призначити Доменіко Тедеско.

Напередодні Фрозіноне обіграв Салернітану, яка втратила математичні шанси залишитись у найвищому італійському дивізіоні.

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