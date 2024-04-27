Ювентус зустрінеться з Міланом, Лаціо — з Вероною: розклад матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.

У межах 34 туру італійської Серії А відбудеться 3 поєдинки. У центральному матчі дня Ювентус прийматиме Мілан на "Ювенутс Стедіум".

Також Лаціо, яке продовжує боротьбу за єврокубки, прийматиме Верону, яка бореться за виживання.

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Розклад матчів 34 туру Серії А на 27 квітня

16:00 Лечче — Монца

19:00 Ювентус — Мілан

21:45 Лаціо — Верона

Раніше повідомлялося, що Мілан може звільнити Стефано Піолі та призначити Доменіко Тедеско.

Напередодні Фрозіноне обіграв Салернітану, яка втратила математичні шанси залишитись у найвищому італійському дивізіоні.