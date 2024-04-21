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Монца поступилася Аталанті, Лечче розгромив Сассуоло: результати матчів Серії А

Вчора 23:44 425 0
Монца поступилася Аталанті, Лечче розгромив Сассуоло: результати матчів Серії А
#Аталанта, #Лечче, #Монца, #Салернітана, #Сассуоло, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

21 квітня в межах 33 туру італійської Серії А відбулося чотири матчі.

Чемпіонат Італії — Серія А
33 тур, 21 квітня

Сассуоло — Лечче 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 11 Жандре, 0:2 - 15 Доргу, 0:3 - 61 Пікколі

Торіно — Фрозіноне 0:0

Салернітана - Фіорентина 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 80 Куаме, 0:2 - 90+5 Іконе

Монца — Аталанта 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 44 Де Кетеларе, 0:2 - 72 Туре, 1:2 -89 Мальдіні

Нагадаємо, напередодні Емполі, за який виступає Віктор Коваленко, несподівано переміг Наполі, а Ювентус зіграв унічию з Кальярі.

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