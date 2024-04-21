Монца поступилася Аталанті, Лечче розгромив Сассуоло: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
21 квітня в межах 33 туру італійської Серії А відбулося чотири матчі.
Чемпіонат Італії — Серія А
33 тур, 21 квітня
Сассуоло — Лечче 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 11 Жандре, 0:2 - 15 Доргу, 0:3 - 61 Пікколі
Торіно — Фрозіноне 0:0
Салернітана - Фіорентина 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 80 Куаме, 0:2 - 90+5 Іконе
Монца — Аталанта 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 44 Де Кетеларе, 0:2 - 72 Туре, 1:2 -89 Мальдіні
Нагадаємо, напередодні Емполі, за який виступає Віктор Коваленко, несподівано переміг Наполі, а Ювентус зіграв унічию з Кальярі.