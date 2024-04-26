Тен Гаг може очолити свій колишній клуб

Джерело - The Telegraaf.

Головного тренера Манчестер Юнайтед Еріка тен Гага можуть запросити очолити Аякс.

Про це повідомляє The Telegraaf.

Окрім нього, серед кандидатів є Франческо Фаріолі з Ніцци та колишній наставник Михайла Мудрика в Челсі Грем Поттер.

Зазначимо, що нідерландський спеціаліст вже тренував Аякс із грудня 2017 до червня 2022 року, після чого одразу очолив "червоних дияволів".

Раніше ми повідомляли, що тен Гаг може бути звільненим по завершенні сезону-2023/24.

54-річний фахівець з МЮ здобув перемогу в Кубку ліги та двічі виходив у фінал Кубку Англії. Наразі клуб посідає 6 сходинку в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги з 53 очками в активі.