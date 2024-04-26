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Тен Гаг заборонив трьом провідним ЗМІ ставити йому питання на пресконференції

Сьогодні 19:46 110 0
Тен Гаг заборонив трьом провідним ЗМІ ставити йому питання на пресконференції
Фото: Getty Images
#Ерік тен Гаг

Джерело - BBC Sport.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг заборонив The Sun, The Mirror і Manchester Evening News ставити йому питання на пресконференції.

Про це повідомляє BBC Sport.

Журналісти цих видань були присутні на пресконференції, але їх заздалегідь попередили, що їм не буде запропоновано ставити запитання. Таке рішення фахівця було спровоковано широкою критикою після драматичної перемоги МЮ над Ковентрі у півфіналі Кубку Англії, коли команда втратила перевагу в 3 м’ячі та вийшла до фіналу лише завдяки післяматчевим пенальті. BBС додало, що в цьому сезоні тен Гаг заборонив в'їзд журналістам чотирьох ЗМІ після того, як заявив, що Юнайтед не було надано право на відповідь на негативні історії навколо клубу.

Раніше ми повідомляли, що тен Гаг може бути звільненим по завершенні сезону-2023/24.

54-річний фахівець очолив клуб влітку 2022 року. З МЮ він здобув перемогу в Кубку ліги та двічі виходив у фінал Кубку Англії. Наразі клуб посідає 6 сходинку в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги з 53 очками в активі.

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