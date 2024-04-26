Айнтрахт оголосив про трансфер нападника ПСЖ

Німецький Айнтрахт викупив форварда французького ПСЖ Юго Екітіка, який виступав на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нападник підписав контракт до 2029 року. Інші деталі не розголошуються.

За інформацією Фабріціо Романо, сума трансферу склала 16,5 млн євро. При цьому ПСЖ влітку 2023 року викупив гравця у Реймса за 28,5 млн євро.

21-річний футболіст виступає за німецький клуб з початку лютого. У 12 матчах він забив 1 гол та віддав 1 асист.

Напередодні Айнтрахт дотиснув Аугсбург у 30 турі Бундесліги. Наразі команда посідає 6 сходинку в турнірній таблиці з 45 очками в активі. У наступному матчі Франкфурт зустрінеться з Баварією (27 квітня).