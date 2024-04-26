У середу, 24 квітня, біля стадіону "Мева-Арена" в Майнці була знайдена не розірвана 500-кілограмова бомба часів Другої світової війни.

Про це повідомляє Sport1.de.

Через цю знахідку місцевий клуб змушений перенести підготовку до матчу 31 туру німецької Бундесліги проти Кельна, який відбудеться 28 квітня, початок — о 18:30 за київським часом.

Передматчева пресконференція з тренером Бо Хенріксеном, яка була запланована на 13:30 у п'ятницю, перенесена на четвер. Поки що неясно, чи вплине перекриття доріг на під'їзні шляхи до арени в п'ятницю.

За даними міської влади, близько 4 600 мешканців залишать домівку в п'ятницю через бомбу. До радіуса евакуації, ймовірно, також потраплять університетське містечко, студентські гуртожитки та дві промислові зони.

Зазначимо, що зараз Майнц розташований на 15-й сходинці турнірної таблиці, маючи 27 очок. Стільки ж залікових пунктів має Бохум, який розташований у зоні перегравання за збереження місця в Бундесліги. У попередньому турі Майнц зіграв унічию з Фрайбургом (1:1).