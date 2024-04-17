Срна пояснив залучення 16-річного вінгера до тренувань з основною командою

Головне
Динамо з голом Буяльського здолало Минай у перенесеному матчі 16 туру УПЛ
Сьогодні 17:23 1709
Збірна України U-19 дізналася суперників на груповому етапі Євро-2024
Сьогодні 17:21 2426
Формула-1 повертається в Шанхай: розклад Гран-прі Китаю
Сьогодні 16:48 126
Гутцайт розкрив суму призових для українських атлетів за медалі Олімпійських ігор-2024
Сьогодні 16:15 3351
Важкий іспит для Світоліної: перша ракетка України може втратити кілька позицій у рейтингу
Сьогодні 15:39 474
Збірна України обрала місце дислокації на Євро-2024
Сьогодні 13:29 15405
Мбаппе зрівнявся з легендарним українцем за важливим показником в ЛЧ
Сьогодні 08:41 622
Жіночий склад NAVI переміг у першому сезоні турніру EPL Female з CS2
Сьогодні 07:43 243
Лунін гостюватиме в Манчестері, а Зінченко — в Мюнхені: розклад матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 471
ПСЖ в більшості розгромив Барселону та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:00 14762
Прямі трансляції
Карпати - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 06:12 495
Прикарпаття - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 20:45 244
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
13.04.2024 18:16 2200
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
13.04.2024 14:28 745
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
13.04.2024 13:54 724
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 16:43 986
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 1164
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
06.04.2024 12:08 1440
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
06.04.2024 10:01 1256
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
06.04.2024 09:54 892

Срна пояснив залучення 16-річного вінгера до тренувань з основною командою

Сьогодні 18:05 66 0
Срна пояснив залучення 16-річного вінгера до тренувань з основною командою
#Дарійо Срна, #Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна пояснив рішення залучити до тренувань з основною командою 16-річного вінгера  Артема Зубрія.

Про це функціонер заявив клубній пресслужбі.

" У нас з приходом Містера Марино змінився трохи підхід до академії. Для нього та самого клубу академія дуже важлива.

Якщо дивилися наші ігри в Лізі чемпіонів, у нас грало дуже багато футболістів з академії – Конопля, Бондар, Матвієнко, Криськів, Зубков, Сікан, Судаков, Бондаренко. Тому ми уважно стежимо за нашими молодими талантами в академії. Артем – один з них.

Остання гра проти Динамо показала, що він заслуговує бути тут. І Містер мені сказав: "Дарійо, якщо там є такі божевільні таланти, як Артем – вони мають бути з нами".

Там росте дуже багато молодих талантів, місце яких у майбутньому – тут. Він показав учора одразу, що в нього великий талант, швидкість, дриблінг – те, що потрібно вінгеру Шахтаря.

Там ще багато хороших футболістів, але сьогодні Артем з нами. Його якості в грі з Динамо та до цього показали, що в майбутньому, якщо він буде так розвиватися, він приноситиме дуже велику користь Шахтарю", – сказав Срна.

Нагадаємо, Зубрія є вихованцем академії "гірників" та грає на позиції вінгера. Напередодні він забив гол у переможному матчі Шахтаря U16 з Динамо U16 (2:0)

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України обрала місце дислокації на Євро-2024 Збірна України обрала місце дислокації на Євро-2024 15405
Палкін: Судаков точно перейде до топового європейського клубу цього літа Палкін: Судаков точно перейде до топового європейського клубу цього літа 3849
ПСЖ в більшості розгромив Барселону та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів ПСЖ в більшості розгромив Барселону та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів 14762
"Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка "Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка 29934
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 22846
Боруссія в шаленому матчі здолала Атлетико на шляху в півфінал Ліги чемпіонів Боруссія в шаленому матчі здолала Атлетико на шляху в півфінал Ліги чемпіонів 12510
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30749
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 46408
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 93038
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 51293
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 82032
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 108502