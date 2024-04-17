Срна пояснив залучення 16-річного вінгера до тренувань з основною командою

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна пояснив рішення залучити до тренувань з основною командою 16-річного вінгера Артема Зубрія.

Про це функціонер заявив клубній пресслужбі.

" У нас з приходом Містера Марино змінився трохи підхід до академії. Для нього та самого клубу академія дуже важлива.

Якщо дивилися наші ігри в Лізі чемпіонів, у нас грало дуже багато футболістів з академії – Конопля, Бондар, Матвієнко, Криськів, Зубков, Сікан, Судаков, Бондаренко. Тому ми уважно стежимо за нашими молодими талантами в академії. Артем – один з них.

Остання гра проти Динамо показала, що він заслуговує бути тут. І Містер мені сказав: "Дарійо, якщо там є такі божевільні таланти, як Артем – вони мають бути з нами".

Там росте дуже багато молодих талантів, місце яких у майбутньому – тут. Він показав учора одразу, що в нього великий талант, швидкість, дриблінг – те, що потрібно вінгеру Шахтаря.

Там ще багато хороших футболістів, але сьогодні Артем з нами. Його якості в грі з Динамо та до цього показали, що в майбутньому, якщо він буде так розвиватися, він приноситиме дуже велику користь Шахтарю", – сказав Срна.