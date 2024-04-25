Рома вирвала перемогу над Удінезе в коменсований час дограного матчу Серії А

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Рома здобула перемогу над Удінезе в матчі 32 туру італійської Серії А

Поєдинок завершився з рахунком 1:2. Вирішальний гол матчу був забитий на 90+5 хвилині півзахисником римлян Браяном Крістанте.

Зазначимо, що це було догравання поєдинку, який відбувся 14 квітня. Тоді гра була перервана за рахунку 1:1 після того, як захисник римлян Еван Н'Діка з Кот-д'Івуару на 73-й хвилині поєдинку впав на газон і тримався за груди, а потім знепритомнів. Його привели до тями тільки за допомогою дефібрилятора.

Чемпіонат Італії — Серія А

32 тур, 25 квітня

Удінезе — Рома 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Перейра, 1:1 - 64 Лукаку, 1:2 - 90+5 Крістанте

Наразі Рома посідає 5 місце чемпіонату Італії, яке дозволяє потрапити до Ліги чемпіонів наступного сезону.

Нагадаємо, що Інтер завдав поразки Мілану та достроково став чемпіоном Італії.