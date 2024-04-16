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11.04.2024 16:43 959

Аллегрі може очолити одного з найпринциповіших суперників Ювентуса

Сьогодні 19:25 112 0
Аллегрі може очолити одного з найпринциповіших суперників Ювентуса
#Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус, #Массіміліано Аллегрі

Джерело - Tutto Juve.

Вже цього літа наставник Ювентуса Массіміліано Аллегрі може стати новим головним тренером Наполі. 

Про це повідомляє Tutto Juve. 

За інформацією джерела, цьому можуть посприяти чудові взаєимини між Аллегрі та президентом Наполі Ауреліо Де Лаурентісом. Втім, зазначається, що той поки побоюється запрошувати Макса через негативну реакцію громадськості.

Ювентус та Наполі — принципові суперники. Фанати команд ворогують між собою, а переходи у стан конкурента ввжають справжньою зрадою. 

Нещодавно Фабріціо Романо повідомив, що наприкінці цього сезону Ювентус звільнить Аллегрі

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