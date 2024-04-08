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В італійському топклубі відбудеться гучна тренерська перестановка

Сьогодні 10:21 205 0
В італійському топклубі відбудеться гучна тренерська перестановка
#Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус, #Массіміліано Аллегрі

Джерело - Твіттер Фабріціо Романо.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі залишить клуб після заверення сезону-2023/24. 

Про це повідомляє Фабріціо Романо. 

За інформацією інсайдера, відхід Аллегрі станеться навіть попри те, що в нього залишається ще рік за контрактом зі "старою синьйорою". Нещодавно була інформація, що через затяжну безвиграшну серію керівництво може звільнити Массіміліано ще по ходу сезону. 

Аллегрі очолює Ювентус з 2021 року. Це його другий період у клубі — перший тривав з 2014-го по 2019-й, тоді "б’янконері" вдалося 5 разів поспіль виграти Скудетто та вийти у фінал Ліги чемпіонів. Під час другого забігу Аллегрі Юве ще не здобув жодного титулу. 

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