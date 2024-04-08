В італійському топклубі відбудеться гучна тренерська перестановка

Джерело - Твіттер Фабріціо Романо.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі залишить клуб після заверення сезону-2023/24.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією інсайдера, відхід Аллегрі станеться навіть попри те, що в нього залишається ще рік за контрактом зі "старою синьйорою". Нещодавно була інформація, що через затяжну безвиграшну серію керівництво може звільнити Массіміліано ще по ходу сезону.

Аллегрі очолює Ювентус з 2021 року. Це його другий період у клубі — перший тривав з 2014-го по 2019-й, тоді "б’янконері" вдалося 5 разів поспіль виграти Скудетто та вийти у фінал Ліги чемпіонів. Під час другого забігу Аллегрі Юве ще не здобув жодного титулу.