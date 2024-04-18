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Президент Реала хоче продовжити контракт з Луніним

Сьогодні 12:05 208 0
Президент Реала хоче продовжити контракт з Луніним
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Флорентіно Перес

Джерело - DefensaCentral.

Президент Реала Флорентіно Перес хоче продовжити контракт з Андрієм Луніним після прекрасної гри українця у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Про це повідомляє DefensaCentral.

Зазначається, що футболіст також хоче залишитися в команді. Чинний договір воротаря з королівським клубом діє до 30 червня 2025 року.У поточному сезоні голкіпер "вершкових" зіграв 27 матчів за свій клуб, пропустив 23 м'ячі та 12 поєдинків провів на нуль.

Нагадаємо, у матчі проти "містян" українець здійснив 8 сейвів під час гри та відбив ще 2 удари в серії післяматчевих пенальті, чим допоміг команді вийти у півфінал. Втім, УЄФА визнала найкращим гравцем матчу іншого гравця Реала.

У півфіналі підопічні Анчелотті зіграють проти Баварії, яка в напруженому протистоянні пройшла Арсенал. Раніше повідомлялося, що мюнхенці розглядають Луніна, як наступника Мануеля Ноєра

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