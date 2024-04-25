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Бущан — про Матч Пам'яті: Шкода, що привід, з якого діти виходили з нами на поле – сумний

Сьогодні 12:48 102 0
Бущан — про Матч Пам'яті: Шкода, що привід, з якого діти виходили з нами на поле – сумний
Фото: ФК Динамо
#Георгій Бущан, #Полісся, #Динамо, #Трибуна Героїв

Джерело - ФК Динамо.

Воротар Динамо Георгій Бущан сподівається, що діти загиблих фанатів футболу отримали хоча б трохи позитиву від Матчу Пам'яті, який відбувся у 25 турі Української Прем'єр-ліги у грі проти Полісся.

Його слова передає пресслужба киян.

"Ми вже давно підтримуємо благодійний фонд "Трибуна героїв", усі клуби долучилися до цієї акції та беруть у ній участь. Шкода, що привід, з якого діти виходили з нами — сумний. Намагаємося їх підтримувати. Сподіваюся, емоції, які вони отримали, вийшовши на поле, хоча б трохи прикрасять їхнє життя.

Нам теж це додало емоцій та мотивації. Співчуваємо кожній родині, в якій горе. В нашій країні велика біда — це війна, і ми висловлюємо солідарність з цими сім’ями. Неможливо повірити, що таке коїться у 21-му столітті. Сприймаю це близько до серця. Участь у цій акції додала сил, щоб здобути перемогу", — сказав голкіпер.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – Полісся запам'ятався не тільки перемогою "біло-синіх", але й важливим суспільним заходом. ФК "Динамо" і фонд "Трибуна Героїв" вирішили присвятити цю гру пам’яті полеглих у бою активних уболівальників київського клубу.

Фонд планує ще не одну таку гру — подібні матчі мають стати традиційним нагадуванням суспільству про тих, завдяки кому переважна більшість українців мають змогу жити власним життям, уникнувши окупації.

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