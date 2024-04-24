Легіонер Шахтаря влітку покине команду

Джерело - Футбол 24.

Вінгер донецького Шахтаря Хусрав Тоіров покине команду в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Футбол 24.

Зазначається, що футболіст не потрібен головному тренеру Маріно Пушичу, а через вік він вже не зможе грати за молодіжний склад, тому "гірники" розглядають як продаж, так і оренду гравця в клуб Української Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, нещодавно футболіста оштрафували на місячну зарплату через лайк під постом про перемогу збірної Росії над Сербією в товариському матчі.

Він перейшов у Шахтар у березні 2023 року і встиг зіграти за першу команду донеччан лише два поєдинки. Восени минулого року Тоіров відкрито підтримав Палестину.