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Щенсний хоче завершити кар’єру в Ювентусі, але є нюанс

Сьогодні 13:05 126 0
Щенсний хоче завершити кар’єру в Ювентусі, але є нюанс
#Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус, #Войцех Щенсний

Джерело - TUTTOmercatoWEB.

Воротар збірної Польщі Войцех Щенсний бажає виступати за Ювентус до кінця кар’єри. 

Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB. 

За даними джерела, Войцеху доведеться піти на поступки, оскільки керівництво Ювентуса просить 33-річного голкіпера піти на скорочення зарплати. Очікується, що найближчим часом сторони влаштують зустріч, аби знайти найбільш компромісне рішення. 

Щенсний грає в Ювентусі з 2017 року. За цей час поляк провів 244 матчі, 100 з яких відіграв на нуль. Днями Войцех став героєм своєї національної збірної, відбивши вирішальний удар у серії пенальті з Вельсом. 

Нещодавно з’явилася інформація про зацікавленість Манчестер Юнайтед у центрбеку Ювентуса

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