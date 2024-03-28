Щенсний хоче завершити кар’єру в Ювентусі, але є нюанс

Джерело - TUTTOmercatoWEB.

Воротар збірної Польщі Войцех Щенсний бажає виступати за Ювентус до кінця кар’єри.

Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.

За даними джерела, Войцеху доведеться піти на поступки, оскільки керівництво Ювентуса просить 33-річного голкіпера піти на скорочення зарплати. Очікується, що найближчим часом сторони влаштують зустріч, аби знайти найбільш компромісне рішення.

Щенсний грає в Ювентусі з 2017 року. За цей час поляк провів 244 матчі, 100 з яких відіграв на нуль. Днями Войцех став героєм своєї національної збірної, відбивши вирішальний удар у серії пенальті з Вельсом.

Нещодавно з’явилася інформація про зацікавленість Манчестер Юнайтед у центрбеку Ювентуса.