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Щенсний анонсував завершення кар'єри в збірній Польщі

Сьогодні 21:22 148 0
Щенсний анонсував завершення кар'єри в збірній Польщі
#Войцех Щенсний

Джерело - Corriere Dello Sport.

Воротар Ювентуса Войцех Щенсний має намір завершити кар'єру в збірній Польщі після чемпіонату Європи-2024.

Про це він розповів порталу Corriere Dello Sport.

"Я піду зі збірної після Євро-2024. Ніхто не зможе переконати мене змінити це рішення, і я моя родина вже знає про мої плани. Думаю, вони знають, що це природно. Немає сенсу починати новий цикл з підготовкою до чемпіонату світу, якщо я не закінчу його.

Чи варто мені залишитись в національній збірній та зіграти декілька матчів Ліги націй? Думаю, краще доручити підготовку до нових турнірів іншим", – сказав Щенсний.

За свою кар'єру Щенсний провів 81 матч за національну команду та один раз став найкращим гравцем країни у 2022 році.

Нагадаємо, що збірна Польщі здолала національну команду Вельсу в фінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024. На європейській першості поляки зіграють у Групі А з Нідерландами, Австрією та Францією.

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