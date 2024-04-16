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07.04.2024 07:40 1106

Бенфіка хоче підписати захисника Руху

Сьогодні 00:43 98 0
Бенфіка хоче підписати захисника Руху
#Бенфіка, #Рух, #Богдан Слюбик

Джерело - sport.ua.

Португальська Бенфіка зацікавлена в послугах захисника молодіжної збірної України та Руху Богдана Слюбика.

Про це повідомляє Sport.ua.

Після підписання Анатолія Трубіна португальський гранд продовжує моніторити український ринок і звернув увагу на захисника львівської команди.

У Бенфіці бачать перспективу в 20-річному захиснику, також португальців не лякає потенційно висока ціна на гравця.

Нагадаємо, що в поточному сезоні 20-річний Слюбик зіграв за Рух 24 матчі в УПЛ, у яких забив 2 голи.

Тransfermarkt оцінює гравця в 700 тисяч євро, а його контракт із львівським клубом розрахований до літа 2027 року.

14 квітня Бенфіка впевнено впоралася з Морейренсе в матчі 29 туру чемпіонату Португалії. Цікаво, що замість Анатолія Трубіна в цьому поєдинку грав його дублер Самюел Соареш. Український воротар провів гру на лаві запасних уперше з вересня минулого року. 

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