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Ювентус вийшов до фіналу Кубку Італії

Визначився перший фіналіст турніру
Сьогодні 00:01 117 0
Ювентус вийшов до фіналу Кубку Італії
#Лаціо, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубку Італії Ювентус на виїзді поступився Лаціо, але за сумою двох ігор вийшов до фіналу.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь клубу з Рима. У складі переможців дубль оформив Валентін Кастельянос. 

Нагадаємо у першій грі протистояння Ювентус здобув перемогу — 2:0.

У фіналі змагань туринці зіграють з переможцем протистояння Фіорентина - Аталанта. Гра-відповідь відбудеться 24 квітня. У першому поєдинку між цими командами "фіалки" перемогли — 1:0. Фінал Кубку Італії має бути зіграний 15 травня.

Кубок Італії 
1/2 фіналу, матч-відповідь
23 квітня

Лаціо  Ювентус 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 12 Кастельянос, 2:0 - 49 Кастельянос, 2:1 - 83 Мілік

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