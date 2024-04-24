Президент Ла Ліги: Я не знаю коли, але ми гратимемо офіційні матчі закордоном

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас розповів, що офіційні матчі іспанського чемпіонату будуть проводитися закордоном.

Його слова передає Mundo Deportivo.

"Я не знаю коли саме, але Ла Ліга гратиме офіційні матчі закордоном, можливо це буде в сезоні-2025/26. Офіційний матч у Сполучених Штатах зміцнить наші позиції на ринку Америки, який є другим за величиною для Ла Ліги після Іспанії.

Наближаються дуже конкурентні ліги, тому ми не можемо завжди робити те саме, інакше вони нас обійдуть", — сказав Тебас.