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Президент Ла Ліги: Я не знаю коли, але ми гратимемо офіційні матчі закордоном

Сьогодні 16:48 37 0
Президент Ла Ліги: Я не знаю коли, але ми гратимемо офіційні матчі закордоном
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Джерело - Mundo Deportivo.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас розповів, що офіційні матчі іспанського чемпіонату будуть проводитися закордоном.

Його слова передає Mundo Deportivo.

"Я не знаю коли саме, але Ла Ліга гратиме офіційні матчі закордоном, можливо це буде в сезоні-2025/26. Офіційний матч у Сполучених Штатах зміцнить наші позиції на ринку Америки, який є другим за величиною для Ла Ліги після Іспанії.

Наближаються дуже конкурентні ліги, тому ми не можемо завжди робити те саме, інакше вони нас обійдуть", — сказав Тебас.

Нагадаємо, наразі перше місце в Ла Лізі посідає мадридський Реал, який напередодні у межах 32 туру чемпіонату Іспанії у скандальному матчі переміг Барселону.

Президент каталонського клубу заявив, що вимагатиме перегравання поєдинку, якщо підтвердиться, що гол Ламіна Ямала незарахували помилково.

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