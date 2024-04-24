Кризовий клуб Першої ліги не зможе приїхати на матч з Хустом: відома причина

Джерело - Металург Запоріжжя.

Запорізький Металург не зможе прибути на виїзний матч 6 туру групи "Вибування" Першої ліги проти закарпатського Хуста.

Про це клуб повідомив у своєму Telegram-каналі.

Причина невиїзду — захворювання і травми у команді.

Зазначимо, що за останній час Металург стикнувся з великою кількістю проблем. Через скорочення фінансування довелося розформувати резервну команду, а головний тренер Володимир Микитін пішов з клубу, заявивши, що не хоче брати участь у руйнівному процесі.

На футбольному полі справи також йдуть кепсько — у всіх 5 матчах весняної частини сезону запорожці поступилися з загальним рахунком 3:18. Наразі Металург має лише 3-очкову перевагу над зоною перехідних матчів і серйозно ризикує понизитися в класі.