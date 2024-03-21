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Не хочу брати участі в цьому руйнівному процесі: головний тренер Металурга розповів, чому покинув команду

Сьогодні 12:21 95 0
Не хочу брати участі в цьому руйнівному процесі: головний тренер Металурга розповів, чому покинув команду
#МФК Металург

Джерело - Sport.ua.

Володимир Микитин не захотів бути капітаном тонучого корабля. 

Про це екснаставник запорізького Металургу розповів в інтерв’ю Sport.ua. 

"Вважаю, що зробив свій внесок, аби Металург був боєздатною командою, щоб з ним рахувалися. І мені було боляче спостерігати, як останнім часом буквально на очах розвалюється колись грізний Металург.

Не хочу брати участі в цьому руйнівному процесі. Судіть самі. Лише під час недавнього трансферного вікна запорізьку команду залишили 17 (!) футболістів. Зараз кістяк Металурга складає група гравців, що минулої осені виступала за другу клубну команду, яка пасла задніх в Другій лізі, решта – юні вихованці Академії без досвіду виступів серед майстрів.

Не хочу загадувати, але Металургу важко буде уникнути пониження в класі. Тим паче, для того, щоб проводити в Умані домашні календарні поєдинки, доведеться долати близько 500 кілометрів в один бік, а через якийсь день після повернення додому, вирушати ще далі – в одну із західних областей України для чергового поєдинку.

Отаке буде автобусне життя і про якийсь повноцінний тренувальний та відновлювальний процес не може бути й мови", - сказав Микитин. 

53-річний коуч тренував Металург з 2020 року. Минулого сезону запорізька команда грала у плей-оф за вихід в УПЛ, але у поточній кампанії не змогла фінішувати у топ-5 групи Б, тому навесні Металург боротиметься за виживання з іншими невдахами першого етапу. 

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