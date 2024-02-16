Металург-2 знявся з Другої ліги

Відповідний лист було направлено президенту ПФЛ Олександру Каденку

Джерело - Чемпіон.

Запорізький Металург прийняв рішення розформувати другий склад команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Це сталося через те, що Запорізька міська рада суттєво зменшила фінансування Металурга на 2024-й рік.

Зберегти обидві професійні футбольні команди стало неможливим, тому було прийнято рішення залишити одну професійну команду.

Відповідний лист було направлено президенту ПФЛ Олександру Каденку.

Металург-2 йшов на 10-му місці в турнірній таблиці Другої ліги, заробивши 16 очок у 16 матчах чемпіонату.

Раніше повідомлялося, що Металург не матиме змоги проводити домашні матчі першолігової першості України на Славутич-арені.

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