Лунін відповів, чи перетнув м'яч лінію в скандальному епізоді Ель Класико

Джерело - Чемпіон.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін відповів на питання про скандальний незарахований гол Барселони в нещодавньому Ель Класико (3:2).

Воротар дав коментар журналісту El Chiringuito TV Маркос де ла Роша.

"Я думаю, що ні", — сказав Лунін.

❌ "NO ENTRÓ EL BALÓN".



🔥 LUNIN NIEGA en EXCLUSIVA que entrase el GOL FANTASMA del CLÁSICO.#JUGONES pic.twitter.com/TPqdUByrJO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 24, 2024

У середині першого тайму, за рахунку 1:1, Ламін Ямал ногою переправив м’яч у ворота, але Лунін продемонстрував блискавичну реакцію та врятував Реал від гола. З трансляційної камери не було зрозуміло, чи перетнув м’яч лінію воріт повністю, оскільки українець своїм тілом закривав м’яч.

Раніше ми повідомляли, що президент Барселони вимагатиме перегравання матчу з Реалом.