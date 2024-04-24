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Лунін відповів, чи перетнув м'яч лінію в скандальному епізоді Ель Класико

Сьогодні 20:55 179 0
Лунін відповів, чи перетнув м'яч лінію в скандальному епізоді Ель Класико
#Андрій Лунін, #Барселона, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін відповів на питання про скандальний незарахований гол Барселони в нещодавньому Ель Класико (3:2).

Воротар дав коментар журналісту El Chiringuito TV Маркос де ла Роша.

"Я думаю, що ні", — сказав Лунін.

У середині першого тайму, за рахунку 1:1, Ламін Ямал ногою переправив м’яч у ворота, але Лунін продемонстрував блискавичну реакцію та врятував Реал від гола. З трансляційної камери не було зрозуміло, чи перетнув м’яч лінію воріт повністю, оскільки українець своїм тілом закривав м’яч. 

Раніше ми повідомляли, що президент Барселони вимагатиме перегравання матчу з Реалом.

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