Головне
Скандальна перемога Шахтаря та впевнений успіх Динамо: підсумки 25 туру УПЛ
Сьогодні 11:15 537
Збірна Польщі обрала стадіон на матч з Україною
Сьогодні 18:19 76
Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас
Сьогодні 17:55 5236
Гашек — про виступ "нейтральних росіян" на Олімпіаді: Неймовірна підтримка пропаганди Кремля
Сьогодні 11:32 11697 2
Бельгійська тенісистка українського походження розповіла, як Росія зірвала її весілля в Одесі
Сьогодні 10:58 616
Україна зіграє з Китаєм у завершальному контрольному матчі напередодні ЧС
Сьогодні 08:01 326
Рівне зустрінеться з Дніпром у другому матчі фінальної серії Суперліги
Сьогодні 07:34 247
На допомогу Україні Усик витратив понад мільйон доларів
Сьогодні 06:30 1058
Ювентус вийшов до фіналу Кубку Італії
Сьогодні 00:01 399
Забивав навіть Вайт: Арсенал знищив Челсі в "українському дербі" в АПЛ
Вчора 23:55 9779
Прямі трансляції

Англія та Іспанія: за гравцем Ворскли слідкують у топчемпіонатах

Сьогодні 18:20 51 0
Англія та Іспанія: за гравцем Ворскли слідкують у топчемпіонатах
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ворскла

Джерело - Sport.ua.

Захисник полтавської Ворскли Ілля Крупський зацікавив три іспанські клуби, а також команду Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Sport.ua.

Назви команд не розголошуються, проте відомо, що за ним почали стежити після вдалих матчів за збірну України U-21. Крім цього, футболіст цікавить празьку Спарту та Маккабі з Хайфи.

В Українській Прем'єр-лізі захисника хоче підписати Металіст 1925, оскільки головний тренер команди Віктор Скрипник добре знайомий з його можливостями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Полісся зацікавлене влітку 2024 року підсилитися Крупським. Напередодні агент гравця Костянтин Сосенко підтвердив інтерес з боку житомирського клубу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Гашек — про виступ "нейтральних росіян" на Олімпіаді: Неймовірна підтримка пропаганди Кремля Гашек — про виступ "нейтральних росіян" на Олімпіаді: Неймовірна підтримка пропаганди Кремля 11697 2
Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги 3502
Рейтинг Р4Р від The Ring: Усик — на 3-й позиції, Хейні залишив топ-10 Рейтинг Р4Р від The Ring: Усик — на 3-й позиції, Хейні залишив топ-10 5696 1
Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас 5236
Суперник збірної України на Євро-2024 залишився без двох лідерів Суперник збірної України на Євро-2024 залишився без двох лідерів 1253
Забивав навіть Вайт: Арсенал знищив Челсі в "українському дербі" в АПЛ Забивав навіть Вайт: Арсенал знищив Челсі в "українському дербі" в АПЛ 9779
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 324005
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 118449
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 7023 2
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 99923
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 58032 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65410 1