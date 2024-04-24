Англія та Іспанія: за гравцем Ворскли слідкують у топчемпіонатах

Захисник полтавської Ворскли Ілля Крупський зацікавив три іспанські клуби, а також команду Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Sport.ua.

Назви команд не розголошуються, проте відомо, що за ним почали стежити після вдалих матчів за збірну України U-21. Крім цього, футболіст цікавить празьку Спарту та Маккабі з Хайфи.

В Українській Прем'єр-лізі захисника хоче підписати Металіст 1925, оскільки головний тренер команди Віктор Скрипник добре знайомий з його можливостями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Полісся зацікавлене влітку 2024 року підсилитися Крупським. Напередодні агент гравця Костянтин Сосенко підтвердив інтерес з боку житомирського клубу.