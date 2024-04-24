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Агент Крупського підтвердив інтерес Полісся

Сьогодні 16:42 46 0
Агент Крупського підтвердив інтерес Полісся
#Полісся, #Футбольні трансфери, #Ворскла Полтава

Джерело - ukrfootball.ua.

Полісся зацікавлене у трансфері захисника полтавської Ворскли Іллі Крупського.

Про це повідомив агент гравця Костянтин Сосенко в коментарі Українському футболу.

"Я підтверджую інтерес Полісся до Крупського, але про суми говорити не буду.

Також є інтерес від інших клубів. Ним цікавиться Спарта (Прага), і не тільки. На фінал Кубка України подивитися за Крупським приїдуть скаути Маккабі (Хайфа)", – сказав Сосенко.

У нинішньому сезоні Ілля віддав 2 асисти у 23 матчах за полтавський клуб. Transfermarkt оцінює його у 400 тис євро.

Нагадаємо, Ворскла в останньому матчі поступилась Колосу. Наступний матч команда зіграє  29 квітня проти Полісся.

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