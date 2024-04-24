Агент Крупського підтвердив інтерес Полісся

Джерело - ukrfootball.ua.
Полісся зацікавлене у трансфері захисника полтавської Ворскли Іллі Крупського.
Про це повідомив агент гравця Костянтин Сосенко в коментарі Українському футболу.
"Я підтверджую інтерес Полісся до Крупського, але про суми говорити не буду.
Також є інтерес від інших клубів. Ним цікавиться Спарта (Прага), і не тільки. На фінал Кубка України подивитися за Крупським приїдуть скаути Маккабі (Хайфа)", – сказав Сосенко.
У нинішньому сезоні Ілля віддав 2 асисти у 23 матчах за полтавський клуб. Transfermarkt оцінює його у 400 тис євро.
Нагадаємо, Ворскла в останньому матчі поступилась Колосу. Наступний матч команда зіграє 29 квітня проти Полісся.