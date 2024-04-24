Агент Крупського підтвердив інтерес Полісся

Полісся зацікавлене у трансфері захисника полтавської Ворскли Іллі Крупського.

Про це повідомив агент гравця Костянтин Сосенко в коментарі Українському футболу.

"Я підтверджую інтерес Полісся до Крупського, але про суми говорити не буду.

Також є інтерес від інших клубів. Ним цікавиться Спарта (Прага), і не тільки. На фінал Кубка України подивитися за Крупським приїдуть скаути Маккабі (Хайфа)", – сказав Сосенко.