Полісся бажає підписати захисника Ворскли

Джерело - Ігор Бурбас.

Житомирське Полісся зацікавлене влітку 2024 року підсилитися футболістом полтавської Ворскли Іллею Крупським.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Клуб хоче придбати гравця, трансферну вартість якого оцінюють у 400 тисяч доларів.

Полтавський клуб за флангового захисника розраховують виручити значно більше. У контракті 19-річного футболіста прописана клаусула – 2 млн доларів.

У нинішньому сезоні Крупський зіграв 18 матчів УПЛ та 3 поєдинки Кубка України, без забитих голів.

Нагадаємо, в останньому своєму матчі Полісся поступилося Динамо.