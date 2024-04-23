Полісся бажає підписати захисника Ворскли

Джерело - Ігор Бурбас.
Житомирське Полісся зацікавлене влітку 2024 року підсилитися футболістом полтавської Ворскли Іллею Крупським.
Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
Клуб хоче придбати гравця, трансферну вартість якого оцінюють у 400 тисяч доларів.
Полтавський клуб за флангового захисника розраховують виручити значно більше. У контракті 19-річного футболіста прописана клаусула – 2 млн доларів.
У нинішньому сезоні Крупський зіграв 18 матчів УПЛ та 3 поєдинки Кубка України, без забитих голів.
Нагадаємо, в останньому своєму матчі Полісся поступилося Динамо.