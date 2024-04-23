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Полісся бажає підписати захисника Ворскли

Вчора 23:18 118 0
Полісся бажає підписати захисника Ворскли
#Ворскла, #Полісся

Джерело - Ігор Бурбас.

Житомирське Полісся зацікавлене влітку 2024 року підсилитися футболістом полтавської Ворскли Іллею Крупським.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Клуб  хоче придбати гравця, трансферну вартість якого оцінюють у 400 тисяч доларів.

Полтавський клуб за флангового захисника розраховують виручити значно більше. У контракті 19-річного футболіста прописана клаусула – 2 млн доларів.

У нинішньому сезоні Крупський зіграв 18 матчів УПЛ та 3 поєдинки Кубка України, без забитих голів.

Нагадаємо, в останньому своєму матчі Полісся поступилося Динамо. 

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