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Тедеско залишається в збірній Бельгії до 2026 року

Сьогодні 17:13 136 0
Тедеско залишається в збірній Бельгії до 2026 року

Джерело - Tribuna.com.

Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско продовжив контракт.

Про це повідомляє Бельгійська футбольна асоціація.

Угода розрахована до 2026 року. Попередня діяла до кінця Євро-2024. Тедеско став головним тренером команди у лютому 2024 року. Він вивів команду у фінальний турнір чемпіонату Європи.

У випадку виходу на Євро збірна України зіграє з Бельгією в одній групі. Також у групі Е гратимуть Румунія та Словаччина.

38-річний спеціаліст, який має громадянство Німеччини та Італії, раніше тренував Лейпциг, Спартак, Шальке, Ерцгебірге Ауе, юнацькі команди Гоффенгайма та Штутгарта.

Напередодні Тедеско визначився зі складом команди на березневі товариські матчі.

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