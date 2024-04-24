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Наполі готує трансфер лідера Аталанти

Сьогодні 15:52 113 0
Наполі готує трансфер лідера Аталанти
#Аталанта, #Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Тьон Копмейнерс

Джерело - calcionapoli24.it.

Півзахисник Аталанти та збірної Нідерландів Тен Копмейнерс зацікавив Наполі.

Про це повідомляє СalcioNapoli24.

Керівництво неаполітанців вже розпочало переговори щодо трансферу 26-річного гравця та готове запропонувати Аталанті 50 мільйонів євро. 

Наразі головним претендентом на футболіста є Ювентус, з яким гравець теж провів переговори. Також хавбеком цікавився Манчестер Юнайтед та Челсі.

Цього сезону нідерландський півзахисник є найбільш результативним гравцем Аталанти. На його рахунку 13 голів та 4 асисти в 41 матчі в усіх турнірах. Контракт Копмейнерса з Аталантою розрахований до літа 2027 року. 

Раніше повідомлялося про інтерес Наполі до нападника збірної України Артема Довбика.

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