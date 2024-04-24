Наполі готує трансфер лідера Аталанти

Півзахисник Аталанти та збірної Нідерландів Тен Копмейнерс зацікавив Наполі.

Про це повідомляє СalcioNapoli24.

Керівництво неаполітанців вже розпочало переговори щодо трансферу 26-річного гравця та готове запропонувати Аталанті 50 мільйонів євро.

Наразі головним претендентом на футболіста є Ювентус, з яким гравець теж провів переговори. Також хавбеком цікавився Манчестер Юнайтед та Челсі.

Цього сезону нідерландський півзахисник є найбільш результативним гравцем Аталанти. На його рахунку 13 голів та 4 асисти в 41 матчі в усіх турнірах. Контракт Копмейнерса з Аталантою розрахований до літа 2027 року.

Раніше повідомлялося про інтерес Наполі до нападника збірної України Артема Довбика.