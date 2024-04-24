Бражко назвав терміни повернення на поле

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо Володимир Бражко повинний відновитися до матчу 26 туру Української Прем'єр-ліги проти Дніпро-1.

Про це розповів футболіст у коментарі клубній пресслужбі.

"Я хворів, був вдома, протягом п’яти днів не вставав з ліжка, мав непросту хворобу та високу температуру. Ускладнення розповсюдилося на ніс, тому пропустив певний час. Але зараз вже все добре, я продовжую тренування, почуваюся "свіжим" (посміхається). Дуже сумував за командою та за футболом. Коли повернуся на футбольне поле? Сподіваюся, вже у наступному турі. Це рішення тренера, подивимося, як буде", — сказав Бражко.

Нагадаємо, гравець пропустив два матчі УПЛ проти Миная та Полісся через вірус, про що розповів головний тренер киян Олександр Шовковський. Наступний матч "біло-сині" зіграють 27 квітня проти СК Дніпро-1.

Нещодавно повідомлялося, що Динамо продовжило контракт з Владиславом Ванатом.