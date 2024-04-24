Головне
Скандальна перемога Шахтаря та впевнений успіх Динамо: підсумки 25 туру УПЛ
Сьогодні 11:15 322
Гашек — про виступ "нейтральних росіян" на Олімпіаді: Неймовірна підтримка пропаганди Кремля
Сьогодні 11:32 10561 2
Бельгійська тенісистка українського походження розповіла, як Росія зірвала її весілля в Одесі
Сьогодні 10:58 398
Україна зіграє з Китаєм у завершальному контрольному матчі напередодні ЧС
Сьогодні 08:01 256
Рівне зустрінеться з Дніпром у другому матчі фінальної серії Суперліги
Сьогодні 07:34 213
На допомогу Україні Усик витратив понад мільйон доларів
Сьогодні 06:30 883
Ювентус вийшов до фіналу Кубку Італії
Сьогодні 00:01 374
Забивав навіть Вайт: Арсенал знищив Челсі в "українському дербі" в АПЛ
Вчора 23:55 9429
Суперник збірної України на Євро-2024 залишився без двох лідерів
Вчора 21:45 1103
Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги
Вчора 20:24 3415
Прямі трансляції

Зінченко: Залишилося ще 4 фінали

Сьогодні 13:43 163 0
Зінченко: Залишилося ще 4 фінали
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Олександр Зінченко

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко після розгромної перемоги над Челсі розповів, що у команди залишилося ще 4 фінали.

Про це він написав у своєму інстаграмі.

"Приголомшлива робота від хлопців. Залишилося ще 4 фінали", — йдеться у повідомленні.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko)

Нагадаємо, в перенесеному матчі 29 туру Англійської Прем'єр-ліги "каноніри" перемогли Челсі з рахунком 5:0. Михайло Мудрик розпочав поєдинок у стартовому складі, а ось Олександр вийшов на поле на 72 хвилині.

Раніше ми повідомляли, що Арсенал може підписати гравця на позицію Зінченка.

Коментарі ()
Популярне зараз
Суперник збірної України на Євро-2024 залишився без двох лідерів Суперник збірної України на Євро-2024 залишився без двох лідерів 1103
Гашек — про виступ "нейтральних росіян" на Олімпіаді: Неймовірна підтримка пропаганди Кремля Гашек — про виступ "нейтральних росіян" на Олімпіаді: Неймовірна підтримка пропаганди Кремля 10561 2
Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги 3415
Забивав навіть Вайт: Арсенал знищив Челсі в "українському дербі" в АПЛ Забивав навіть Вайт: Арсенал знищив Челсі в "українському дербі" в АПЛ 9429
"Що ти, б***ь, не знаєш": Мілевський обматюкав арбітра у своєму дебютному матчі за аматорську команду "Що ти, б***ь, не знаєш": Мілевський обматюкав арбітра у своєму дебютному матчі за аматорську команду 1121
На допомогу Україні Усик витратив понад мільйон доларів На допомогу Україні Усик витратив понад мільйон доларів 883
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 30349
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 362919 2
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 109016
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 82328
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 40227
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 167237 1