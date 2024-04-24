Зінченко: Залишилося ще 4 фінали

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко після розгромної перемоги над Челсі розповів, що у команди залишилося ще 4 фінали.

Про це він написав у своєму інстаграмі.

"Приголомшлива робота від хлопців. Залишилося ще 4 фінали", — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, в перенесеному матчі 29 туру Англійської Прем'єр-ліги "каноніри" перемогли Челсі з рахунком 5:0. Михайло Мудрик розпочав поєдинок у стартовому складі, а ось Олександр вийшов на поле на 72 хвилині.

Раніше ми повідомляли, що Арсенал може підписати гравця на позицію Зінченка.