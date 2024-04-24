Головне
На допомогу Україні Усик витратив понад мільйон доларів
Сьогодні 06:30 764
Гашек — про виступ "нейтральних росіян" на Олімпіаді: Неймовірна підтримка пропаганди Кремля
Сьогодні 11:32 8777 1
Скандальна перемога Шахтаря та впевнений успіх Динамо: підсумки 25 туру УПЛ
Сьогодні 11:15 244
Ювентус вийшов до фіналу Кубку Італії
Сьогодні 00:01 367
Забивав навіть Вайт: Арсенал знищив Челсі в "українському дербі" в АПЛ
Вчора 23:55 9132
Суперник збірної України на Євро-2024 залишився без двох лідерів
Вчора 21:45 1055
Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги
Вчора 20:24 3371
Цуренко сенсаційно поступилася 18-річній філіппінці в першому колі Мадрида
Вчора 14:42 1068
Збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В: розклад матчів
Вчора 12:55 11219 2
Скудетто з подвійною втіхою: Інтер уперше в історії оформив чемпіонство в дербі проти Мілана
22.04.2024 23:44 9942
Прямі трансляції

Ультрас прорвалися на поле та врятували матч

Сьогодні 12:19 162 0
Ультрас прорвалися на поле та врятували матч

Джерело - БОМБАРДИР.

Через сильний снігопад та завалене опадами поле було перервано на вихідних гру швейцарської Суперліги з футболу між Цюрихом і Санкт-Галленом (0:1).

На це відреагували вірні фанати господарів, які вирішили не чекати службу стадіону, а самі вийшли на поле, взяли лопати та розчистили сніг.

Ще цікавішим стає це "рятівництво", бо на зазначений матч вхід на трибуну був для ультрас заборонений після витівок на виїзній грі в Женеві.

Нагадаємо, Українська Прем'єр-ліга назвала кращих гравця і тренера 25 туру.

Коментарі ()
Популярне зараз
Забивав навіть Вайт: Арсенал знищив Челсі в "українському дербі" в АПЛ Забивав навіть Вайт: Арсенал знищив Челсі в "українському дербі" в АПЛ 9132
Суперник збірної України на Євро-2024 залишився без двох лідерів Суперник збірної України на Євро-2024 залишився без двох лідерів 1055
"Що ти, б***ь, не знаєш": Мілевський обматюкав арбітра у своєму дебютному матчі за аматорську команду "Що ти, б***ь, не знаєш": Мілевський обматюкав арбітра у своєму дебютному матчі за аматорську команду 1078
Гашек — про виступ "нейтральних росіян" на Олімпіаді: Неймовірна підтримка пропаганди Кремля Гашек — про виступ "нейтральних росіян" на Олімпіаді: Неймовірна підтримка пропаганди Кремля 8777 1
Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги 3371
Цуренко сенсаційно поступилася 18-річній філіппінці в першому колі Мадрида Цуренко сенсаційно поступилася 18-річній філіппінці в першому колі Мадрида 1068
Рекомендуємо
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 48706 1
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 99535
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 99911
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 21813 1
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 12049
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 23919