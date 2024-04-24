Ультрас прорвалися на поле та врятували матч

Джерело - БОМБАРДИР.

Через сильний снігопад та завалене опадами поле було перервано на вихідних гру швейцарської Суперліги з футболу між Цюрихом і Санкт-Галленом (0:1).

На це відреагували вірні фанати господарів, які вирішили не чекати службу стадіону, а самі вийшли на поле, взяли лопати та розчистили сніг.

Ще цікавішим стає це "рятівництво", бо на зазначений матч вхід на трибуну був для ультрас заборонений після витівок на виїзній грі в Женеві.

Нагадаємо, Українська Прем'єр-ліга назвала кращих гравця і тренера 25 туру.