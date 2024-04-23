Красива історія: батько та син зіграли за одну команду в Серії С

Джерело - Чемпіон.

Відбувся рідкісний випадок в італійській Серії С, де батько та син разом зіграли за клуб Мессіна. 42-річний воротар Ерманно Фумагаллі ділив поле зі своїм 18-річним сином Якопо.

У матчі 37 туру Мессіна приймала команду Потенца. Для юнака це стала дебютна гра.

Зустріч завершилася бойовою нічиєю з рахунком 2:2.

Нагадаємо, у вівторок, 23 квітня Ювентус і Лаціо визначать першого фіналіста Кубку Італії. В іншій парі Фіорентина — Аталанта матч-відповідь відбудеться у Бергамо в середу, 24 квітня.