Головне
Скудетто з подвійною втіхою: Інтер уперше в історії оформив чемпіонство в дербі проти Мілана
Вчора 23:44 8878
Олімпіакос U-19 розгромив Мілан у фіналі Юнацької ліги УЄФА
Вчора 21:31 330
У Києві відбувся Матч Пам'яті, присвячений загиблим на війні уболівальникам
Вчора 21:21 416
Рейтинг HLTV: NAVI залишаються на 2 місці, Monte піднялися на одну позицію
Вчора 21:04 10163
Шахтар вирвав вольову перемогу над Зорею завдяки двом пізнім голам у 25 турі УПЛ
Вчора 19:55 6279 1
Оболонь розписала мирову з Металістом 1925 у 25 турі УПЛ
Вчора 17:25 2237
Визначився календар матчів юнацької збірної України на Євро-2024
Вчора 16:51 378
Костюк заробила п'ятизначну суму за виступ на турнірі в Штутгарті
Вчора 15:59 1761
Рух зіграв унічию з Минаєм у 25 турі УПЛ
Вчора 14:54 2850
Найкращий рік у кар'єрі Костюк: чого не вистачає для здобуття престижних титулів?
Вчора 13:07 1801
Прямі трансляції

Красива історія: батько та син зіграли за одну команду в Серії С

Сьогодні 11:18 188 0
Красива історія: батько та син зіграли за одну команду в Серії С
Фото: ФК Мессіна

Джерело - Чемпіон.

Відбувся рідкісний випадок в італійській Серії С, де батько та син разом зіграли за клуб Мессіна. 42-річний воротар Ерманно Фумагаллі ділив поле зі своїм 18-річним сином Якопо.

У матчі 37 туру Мессіна приймала команду Потенца. Для юнака це стала дебютна гра.

Зустріч завершилася бойовою нічиєю з рахунком 2:2.

Нагадаємо, у вівторок, 23 квітня Ювентус і Лаціо визначать першого фіналіста Кубку Італії. В іншій парі Фіорентина — Аталанта матч-відповідь відбудеться у Бергамо в середу, 24 квітня.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рух зіграв унічию з Минаєм у 25 турі УПЛ Рух зіграв унічию з Минаєм у 25 турі УПЛ 2850
Шахтар вирвав вольову перемогу над Зорею завдяки двом пізнім голам у 25 турі УПЛ Шахтар вирвав вольову перемогу над Зорею завдяки двом пізнім голам у 25 турі УПЛ 6279 1
Макдевід — перший гравець за 26 років з п'ятьма передачами в матчі плей-оф НХЛ Макдевід — перший гравець за 26 років з п'ятьма передачами в матчі плей-оф НХЛ 2344
Скудетто з подвійною втіхою: Інтер уперше в історії оформив чемпіонство в дербі проти Мілана Скудетто з подвійною втіхою: Інтер уперше в історії оформив чемпіонство в дербі проти Мілана 8878
Рейтинг HLTV: NAVI залишаються на 2 місці, Monte піднялися на одну позицію Рейтинг HLTV: NAVI залишаються на 2 місці, Monte піднялися на одну позицію 10163
Відомий розклад національної збірної на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В Відомий розклад національної збірної на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В 2930 1
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 99890
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 107864
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30903
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 46611
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 11137 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 167211 1