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Анчелотті передає спадщину: Дель П'єро та інші проходять стажування в Реалі

Сьогодні 11:25 103 0
Анчелотті передає спадщину: Дель П'єро та інші проходять стажування в Реалі
Фото: Getty Images
#Дель П'єро, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті, #Іньяціо Абате, #Андреа Доссена, #Сімоне Падоїн

Джерело - Sky Sports.

Група колишніх італійських футболістів проходить дводенне стажування в мадридському Реалі під керівництвом Карло Анчелотті. Серед них Алессандро Дель П'єро, Іньяціо Абате, Андреа Доссена та Сімоне Падоїн.

Про це повідомляє Sky Sports.

Навчання відбувається в межах тренерської школи італійської Федерації футболу. Імениті студенти  вже пройшли стажування в англійському Брайтоні, який очолює колишній наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі, Пармі, яка є лідером італійської Серії B, та французькій Ніцці.

Напередодні Реал під керівництвом Анчелотті переміг в Ель Класико Барселону. Також "вершкові" виграли серію післяматчевих пенальті в межах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

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