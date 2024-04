Флуміненсе має намір підписати захисника Челсі Тіагу Сілву в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

У липні в бразильського захисника завершиться контракт і Флуміненсе хоче оформити перехід на правах вільного агента. Угода Сілви з бразильським клубом може бути підписана до грудня 2025 року.

