Джерело - Чемпіон.
Флуміненсе має намір підписати захисника Челсі Тіагу Сілву в літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
У липні в бразильського захисника завершиться контракт і Флуміненсе хоче оформити перехід на правах вільного агента. Угода Сілви з бразильським клубом може бути підписана до грудня 2025 року.
#Fluminense want to sign #ThiagoSilva as a free agent from July. Offered a contract until December 2025. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 24, 2024
Раніше 39-річний центральний захисник прийняв рішення покинути Челсі після завершення нинішнього сезону.
Напередодні "сині" розгромно поступилися Арсеналу в перенесеному матчі 29 туру АПЛ.