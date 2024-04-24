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Флуміненсе запропонувало контракт Сілві

Сьогодні 12:12 113 0
Флуміненсе запропонувало контракт Сілві
#Флуміненсе, #Челсі, #Тьяго Сілва

Джерело - Чемпіон.

Флуміненсе має намір підписати захисника Челсі Тіагу Сілву в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

У липні в бразильського захисника завершиться контракт і Флуміненсе хоче оформити перехід на правах вільного агента. Угода Сілви з бразильським клубом може бути підписана до грудня 2025 року.

Раніше 39-річний центральний захисник прийняв рішення покинути Челсі після завершення нинішнього сезону.

Напередодні "сині" розгромно поступилися Арсеналу в перенесеному матчі 29 туру АПЛ.

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