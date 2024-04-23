Головне
Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги
Сьогодні 20:24 1388
Суперник збірної України на Євро-2024 залишився без двох лідерів
Сьогодні 21:45 235
Цуренко сенсаційно поступилася 18-річній філіппінці в першому колі Мадрида
Сьогодні 14:42 834
Збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В: розклад матчів
Сьогодні 12:55 8623 1
Скудетто з подвійною втіхою: Інтер уперше в історії оформив чемпіонство в дербі проти Мілана
Вчора 23:44 9508
Олімпіакос U-19 розгромив Мілан у фіналі Юнацької ліги УЄФА
Вчора 21:31 385
У Києві відбувся Матч Пам'яті, присвячений загиблим на війні уболівальникам
Вчора 21:21 472
Рейтинг HLTV: NAVI залишаються на 2 місці, Monte піднялися на одну позицію
Вчора 21:04 10238
Шахтар вирвав вольову перемогу над Зорею завдяки двом пізнім голам у 25 турі УПЛ
Вчора 19:55 6476 1
Оболонь розписала мирову з Металістом 1925 у 25 турі УПЛ
Вчора 17:25 2391
Прямі трансляції

Луческу відвідав тренування Динамо

Сьогодні 21:50 110 0
Луческу відвідав тренування Динамо
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - ФК Динамо.

Динамо розпочало підготовку до матчу 27-го туру УПЛ із Дніпром-1, який відбудеться 27 квітня.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Кияни провели тренування, яке було дещо полегшеним, з акцентом на ігрові вправи та роботу з м'ячем і тривало близько двох годин.

Навін Малиш також займається у загальній групі. З певними обмеженнями сьогодні ще працював Володимир Бражко, але й він із завтрашнього дня повноцінно займатиметься разом з усіма і поступово готуватиметься до поєдинку з Дніпром-1.

Також на базі побував колишній наставник Мірчі Луческу, який також сказав кілька теплих слів гравцям, з радістю поспілкувався з тренерами, адміністраторами, медичним штабом та працівниками клубу.

Нагадаємо, що румунський фахівець також був присутній на матчі Динамо - Полісся (3:0).

Коментарі ()
Популярне зараз
Шевченко: Судаков зможе зробити значний прогрес, якщо перейде грати в Серію А або АПЛ Шевченко: Судаков зможе зробити значний прогрес, якщо перейде грати в Серію А або АПЛ 3217 3
Скудетто з подвійною втіхою: Інтер уперше в історії оформив чемпіонство в дербі проти Мілана Скудетто з подвійною втіхою: Інтер уперше в історії оформив чемпіонство в дербі проти Мілана 9508
Збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В: розклад матчів Збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В: розклад матчів 8623 1
Макдевід — перший гравець за 26 років з п'ятьма передачами в матчі плей-оф НХЛ Макдевід — перший гравець за 26 років з п'ятьма передачами в матчі плей-оф НХЛ 3263
Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги 1388
Цуренко сенсаційно поступилася 18-річній філіппінці в першому колі Мадрида Цуренко сенсаційно поступилася 18-річній філіппінці в першому колі Мадрида 834
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 107876
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15512
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16778 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 82306
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 108967
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 65997