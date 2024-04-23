Луческу відвідав тренування Динамо

Джерело - ФК Динамо.

Динамо розпочало підготовку до матчу 27-го туру УПЛ із Дніпром-1, який відбудеться 27 квітня.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Кияни провели тренування, яке було дещо полегшеним, з акцентом на ігрові вправи та роботу з м'ячем і тривало близько двох годин.

Навін Малиш також займається у загальній групі. З певними обмеженнями сьогодні ще працював Володимир Бражко, але й він із завтрашнього дня повноцінно займатиметься разом з усіма і поступово готуватиметься до поєдинку з Дніпром-1.

Також на базі побував колишній наставник Мірчі Луческу, який також сказав кілька теплих слів гравцям, з радістю поспілкувався з тренерами, адміністраторами, медичним штабом та працівниками клубу.

Нагадаємо, що румунський фахівець також був присутній на матчі Динамо - Полісся (3:0).