ПСЖ на виїзді гратиме з Лор'яном, Монако прийматиме Лілль: розклад матчів 29 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У межах 29 туру відбудуться три зустрічі французької Ліги 1 з футболу сезону-2023/24.
Зокрема лідер чемпіонату ПСЖ у гостях зіграє з Лор'яном, Марсель прийматиме Ніццу, а другий у турнірній таблиці Монако визначатиме сильнішого в грі проти Лілля.
Зазначу, Ніцца і Лілль також борються за медалі.
Розклад матчів на 24 квітня:
- 22:00* Лор'ян — ПСЖ
- 22:00 Марсель — Ніцца
- 22:00 Монако — Лілль
* Початок ігор — за київським часом.
Нагадаємо, напередодні ПСЖ вдома розгромив Ліон, Брест поступився Монако.
Раніше ми писали, що ПСЖ хоче за космічну суму купити таланта Барселони.