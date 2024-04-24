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ПСЖ на виїзді гратиме з Лор'яном, Монако прийматиме Лілль: розклад матчів 29 туру Ліги 1

Сьогодні 07:22 97 0
ПСЖ на виїзді гратиме з Лор'яном, Монако прийматиме Лілль: розклад матчів 29 туру Ліги 1
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лілль, #Марсель, #Монако, #Ніцца, #ПСЖ, #Лор'ян

Джерело - Чемпіон.

У межах 29 туру відбудуться три зустрічі французької Ліги 1 з футболу сезону-2023/24.

Зокрема лідер чемпіонату ПСЖ у гостях зіграє з Лор'яном, Марсель прийматиме Ніццу, а другий у турнірній таблиці Монако визначатиме сильнішого в грі проти Лілля.

Зазначу, Ніцца і Лілль також борються за медалі.

Розклад матчів на 24 квітня:

  • 22:00* Лор'ян — ПСЖ
  • 22:00 Марсель — Ніцца
  • 22:00 Монако —  Лілль

* Початок ігор — за київським часом.

Нагадаємо, напередодні ПСЖ вдома розгромив Ліон, Брест поступився Монако.

Раніше ми писали, що ПСЖ хоче за космічну суму купити таланта Барселони.

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