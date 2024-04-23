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Евертон шукає сторонніх інвесторів, щоб завершити продаж клубу

Клубу потрібне додаткове фінансування
Сьогодні 22:20 53 0
Евертон шукає сторонніх інвесторів, щоб завершити продаж клубу
#Евертон

Джерело - ВВС.

Англійський Евертон Віталія Миколенка шукає сторонніх інвесторів, щоб допомогти завершити продаж клубу компанії 777 Partners.

Про це повідомляє ВВС.

Фірма, що базується в Маямі, у вересні домовилася про купівлю "ірисок", але поки ще не отримала схвалення від Прем'єр-ліги.

Головний фінансовий консультант клубу шукає додаткове фінансування від спортивних інвесторів та кредиторів, щоб завершити угоду з 777 Partners.

Американці вже надали Евертону 180 мільйонів фунтів стерлінгів на щоденні операційні витрати, які будуть конвертовані в капітал після завершення угоди. Проте залишається питання щодо повернення коштів, заборговані компанії MSP Sports Capital, з якою "іриски" у серпні не змогли домовитися про купівлю.

Нагадаємо, український захисник Евертона Віталій Миколенко отримав середню оцінку за матч 34 туру Англійської Прем'єр-ліги з Ноттінгемом (2:0).

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