Миколенко заробив середню оцінку в матчі Евертон — Ноттінгем

Джерело - Чемпіон.

Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко отримав середню оцінку за матч 34 туру Англійської Прем'єр-ліги з Ноттінгемом (2:0).

Про це повідомляє аналітичне видання SofaScore.

Українець провів на полі 90 хвилин, за цей час він двічі відібрав м’яч у суперників, зробив 5 виносів, а також два рази виграв повітряні дуелі з трьох спроб. За цей перформанс Віталій заробив 7,2 бала.

Найкращим гравцем поєдинку визнали Двайта Макніла, який відзначився забитим голом — 8,0.

Нагадаємо, що для Миколенка цей матч став 33-м за Евертон у нинішньому сезоні. Українець відзначився двома забитими голами.