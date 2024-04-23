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Лідер Манчестер Сіті залишить клуб заради Барселони

Вчора 22:25 255 0
Лідер Манчестер Сіті залишить клуб заради Барселони
Фото - Getty Images
#Бернарду Сілва, #Манчестер Сіті

Джерело - ccma.cat.

Португальський півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва хоче влітку змінити клуб.

Про це повідомив журналіст Radio Ctalunya Ферран Корреас.

Хавбек вирішив продовжити свою кар'єру в іспанській Барселоні, яка вже давно цікавилась гравцем. Бернарду вважає, що його час у Манчестері добігає кінця і він готовий прийняти новий виклик.

Чинний контракт Сілви передбачає клаусулу в розмірі 58 млн євро, але "містяни" готові відпустити гравця за меншу суму. У поточному сезоні він відіграв 42 матчів в усіх турнірах. На його рахунку — 11 голів та 5 асистів.

Нагадаємо, у суботу "містяни" здобули перемогу над лондонським Челсі в матчі 1/2 фіналу Кубку Англії. А у середу Ман Сіті зіграв проти Реала в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, де поступився в серії післяматчевих пенальті.

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