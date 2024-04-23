Джерело - Deutsche Welle.

Баварія бажає встановити пам'ятник легендарному колишньому футболістові Францу Бекенбауеру.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Планується відлити бронзову статую в повний зріст, яку згодом встановлять біля Альянц Арени біля пам'ятника Герду Мюллеру.

Бекенбауер вважається одним із найкращих захисників ХХ століття, чемпіон світу та Європи у складі збірної Німеччини. Двічі володар Золотого м'яча і двічі найкращий футболіст Європи.

У складі Баварії легендарний захисник чотири рази ставав чемпіоном ФРН, а також один раз за Гамбург. Перед закінченням кар'єри поїхав догравати в МЛС, де в складі Нью-Йорк Космос тричі ставав чемпіоном США.

Нагадаємо, нещодавно як кандидат на заміну Томасу Тухелю в Баварії розглядався Унаї Емері. Але напередодні іспанський фахівець продовжив контракт з Астон Віллою.