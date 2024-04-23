Головне
Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги
Сьогодні 20:24 1386
Суперник збірної України на Євро-2024 залишився без двох лідерів
Сьогодні 21:45 232
Цуренко сенсаційно поступилася 18-річній філіппінці в першому колі Мадрида
Сьогодні 14:42 831
Збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В: розклад матчів
Сьогодні 12:55 8620 1
Скудетто з подвійною втіхою: Інтер уперше в історії оформив чемпіонство в дербі проти Мілана
Вчора 23:44 9507
Олімпіакос U-19 розгромив Мілан у фіналі Юнацької ліги УЄФА
Вчора 21:31 385
У Києві відбувся Матч Пам'яті, присвячений загиблим на війні уболівальникам
Вчора 21:21 472
Рейтинг HLTV: NAVI залишаються на 2 місці, Monte піднялися на одну позицію
Вчора 21:04 10237
Шахтар вирвав вольову перемогу над Зорею завдяки двом пізнім голам у 25 турі УПЛ
Вчора 19:55 6476 1
Оболонь розписала мирову з Металістом 1925 у 25 турі УПЛ
Вчора 17:25 2388
Прямі трансляції

Баварія встановить пам'ятник легендарному Бекенбауеру

Сьогодні 20:12 139 0
Баварія встановить пам'ятник легендарному Бекенбауеру
#Баварія, #Франц Бекенбауер

Джерело - Deutsche Welle.

Баварія бажає встановити пам'ятник легендарному колишньому футболістові Францу Бекенбауеру.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Планується відлити бронзову статую в повний зріст, яку згодом встановлять біля Альянц Арени біля пам'ятника Герду Мюллеру.

Бекенбауер вважається одним із найкращих захисників ХХ століття, чемпіон світу та Європи у складі збірної Німеччини. Двічі володар Золотого м'яча і двічі найкращий футболіст Європи.

У складі Баварії легендарний захисник чотири рази ставав чемпіоном ФРН, а також один раз за Гамбург. Перед закінченням кар'єри поїхав догравати в МЛС, де в складі Нью-Йорк Космос тричі ставав чемпіоном США.

Нагадаємо, нещодавно як кандидат на заміну Томасу Тухелю в Баварії розглядався Унаї Емері. Але напередодні іспанський фахівець продовжив контракт з Астон Віллою.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шевченко: Судаков зможе зробити значний прогрес, якщо перейде грати в Серію А або АПЛ Шевченко: Судаков зможе зробити значний прогрес, якщо перейде грати в Серію А або АПЛ 3216 3
Збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В: розклад матчів Збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В: розклад матчів 8620 1
Цуренко сенсаційно поступилася 18-річній філіппінці в першому колі Мадрида Цуренко сенсаційно поступилася 18-річній філіппінці в першому колі Мадрида 831
Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги 1386
Макдевід — перший гравець за 26 років з п'ятьма передачами в матчі плей-оф НХЛ Макдевід — перший гравець за 26 років з п'ятьма передачами в матчі плей-оф НХЛ 3262
Скудетто з подвійною втіхою: Інтер уперше в історії оформив чемпіонство в дербі проти Мілана Скудетто з подвійною втіхою: Інтер уперше в історії оформив чемпіонство в дербі проти Мілана 9507
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 118422
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 108967
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 161700
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 360432
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 167217 1
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 23899