Головне
Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги
Сьогодні 20:24 1385
Суперник збірної України на Євро-2024 залишився без двох лідерів
Сьогодні 21:45 231
Цуренко сенсаційно поступилася 18-річній філіппінці в першому колі Мадрида
Сьогодні 14:42 831
Збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В: розклад матчів
Сьогодні 12:55 8620 1
Скудетто з подвійною втіхою: Інтер уперше в історії оформив чемпіонство в дербі проти Мілана
Вчора 23:44 9506
Олімпіакос U-19 розгромив Мілан у фіналі Юнацької ліги УЄФА
Вчора 21:31 385
У Києві відбувся Матч Пам'яті, присвячений загиблим на війні уболівальникам
Вчора 21:21 472
Рейтинг HLTV: NAVI залишаються на 2 місці, Monte піднялися на одну позицію
Вчора 21:04 10237
Шахтар вирвав вольову перемогу над Зорею завдяки двом пізнім голам у 25 турі УПЛ
Вчора 19:55 6476 1
Оболонь розписала мирову з Металістом 1925 у 25 турі УПЛ
Вчора 17:25 2388
Прямі трансляції

Емері продовжив контракт з Астон Віллою

Сьогодні 20:00 127 0
Емері продовжив контракт з Астон Віллою
#Астон Вілла, #Унаї Емері

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері підписав нову угоду з клубом.

Про це повідомляє пресслужба бірмінгемців.

Тепер контракт іспанського фахівця розрахований до 2027 року.

“Ми насолоджуємось нашою подорожжю разом з уболівальниками Вілли, власниками клубу, менеджментом та цією чудовою групою гравців, якими ми пишаємось.

Я і футбольний менеджмент поділяє бачення власників. Вони нас дуже підтримують та поважають, і у нас є гарне середовище та правильна структура для розвитку цього футбольного клубу", - сказав Емері.

Іспанський тренер очолив клуб восени 2022 року. Під його керівництвом у першому сезоні команда фінішувала на сьомому місці в Англійській Прем'єр-лізі (АПЛ), пробившись до єврокубків. У нинішньому бірмінгемці вийшли до півфіналу Ліги конференцій та наразі посідають четверте місце в АПЛ з 66 балами в активі. Наступний матч команда зіграє 27 квітня проти Челсі.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Баварія розглядає кандидатуру Емері на заміну Томасу Тухелю.

Коментарі ()
Популярне зараз
Цуренко сенсаційно поступилася 18-річній філіппінці в першому колі Мадрида Цуренко сенсаційно поступилася 18-річній філіппінці в першому колі Мадрида 831
Збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В: розклад матчів Збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В: розклад матчів 8620 1
Шевченко: Судаков зможе зробити значний прогрес, якщо перейде грати в Серію А або АПЛ Шевченко: Судаков зможе зробити значний прогрес, якщо перейде грати в Серію А або АПЛ 3215 3
Макдевід — перший гравець за 26 років з п'ятьма передачами в матчі плей-оф НХЛ Макдевід — перший гравець за 26 років з п'ятьма передачами в матчі плей-оф НХЛ 3262
Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги 1385
Скудетто з подвійною втіхою: Інтер уперше в історії оформив чемпіонство в дербі проти Мілана Скудетто з подвійною втіхою: Інтер уперше в історії оформив чемпіонство в дербі проти Мілана 9506
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21625 2
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30797 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 167217 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 138714 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 71242
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16778 2