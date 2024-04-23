Емері продовжив контракт з Астон Віллою

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері підписав нову угоду з клубом.

Про це повідомляє пресслужба бірмінгемців.

Тепер контракт іспанського фахівця розрахований до 2027 року.

“Ми насолоджуємось нашою подорожжю разом з уболівальниками Вілли, власниками клубу, менеджментом та цією чудовою групою гравців, якими ми пишаємось. Я і футбольний менеджмент поділяє бачення власників. Вони нас дуже підтримують та поважають, і у нас є гарне середовище та правильна структура для розвитку цього футбольного клубу", - сказав Емері.

Іспанський тренер очолив клуб восени 2022 року. Під його керівництвом у першому сезоні команда фінішувала на сьомому місці в Англійській Прем'єр-лізі (АПЛ), пробившись до єврокубків. У нинішньому бірмінгемці вийшли до півфіналу Ліги конференцій та наразі посідають четверте місце в АПЛ з 66 балами в активі. Наступний матч команда зіграє 27 квітня проти Челсі.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Баварія розглядає кандидатуру Емері на заміну Томасу Тухелю.