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Айнтрахт визначився з майбутнім Гетце

Сьогодні 19:40 54 0
Айнтрахт визначився з майбутнім Гетце
#Айнтрахт Франкфурт, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Маріо Гетце

Джерело - sky.dе.

Німецький півзахисник Айнтрахта Франкфурт Маріо Гетце залишиться у команді на сезон-2024/25.

Про це повідомляє Sky Sport Deutschland.

Керівництво клубу хоче зберегти його у складі та розраховує на те, що гравець буде важливою частиною команди.

Чинна угода з гравцем розрахована до літа 2026 року. 31-річний футболіст перейшов з ПСВ перед початком сезону-2022/23.  Раніше в Німеччині він грав за Боруссію Дортмунд та Баварію.

У поточній компанії Маріо забив 4 голи та віддав 2 асисти в 35 матчах.

Напередодні Айнтрахт дотиснув Аугсбург у 30 турі Бундесліги. Наразі команда посідає 6 сходинку в турнірній таблиці з 45 очками в активі. У наступному матчі Франкфурт зустрінеться з Баварією (27 квітня).

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