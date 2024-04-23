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Не ФК «Коул Палмер»: Почеттіно зробив гучну заяву перед лондонським дербі

Сьогодні 15:28 232 0
Не ФК «Коул Палмер»: Почеттіно зробив гучну заяву перед лондонським дербі
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі, #Арсенал Лондон, #Маурісіо Почеттіно, #Коул Палмер

Джерело - OneFootball.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно вважає, що відсутність Коула Палмера в матчі проти Арсенала має стати додатковим стимулом для його підопічних. 

Про налаштування на дербі Лондона аргентинський наставник розповів на передматчевій пресконференції. 

"Якщо Коул Палмер не зможе зіграти з Арсеналом, то це стане хорошим викликом для команди. Якби я був на місці гравців, то в мене була б мотивація показати, що це футбольний клуб "Челсі", а не футбольний клуб "Коул Палмер", — сказав Почеттіно. 

Напередодні в Челсі повідомили, що через хворобу Палмер пропустив тренування за день до матчу з Арсеналом, який відбудеться сьогодні, 23 квітня. Початок зустрічі на "Емірейтс Стедіум" — о 22:00 за київським часом. 

Зазначимо, що Коул — з великим відривом найрезультативніший гравець Челсі в поточному сеозоні. На його рахунку 25 голів та 13 асистів у 42 матчах в усіх турнірах. 

Завдяки покеру у ворота Евертона Палмер зрівнявся за голами в чемпіонаті Англії-2023/24 з Ерлінгом Голандом. Втім, за участі молодого вінгера був і негативний епізод — перед виконанням пенальті у ворота "ірисок" партнери по команді намагалися відібрати в нього м’яч. Після гри Почеттіно назвав це ганьбою

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