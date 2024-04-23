Тренер Зорі: Звідки у суддів чарівна паличка? Шахтарю не треба допомагати

Джерело - УПЛ ТБ.

Головний тренер луганської Зорі Юрій Коваль залишився незадоволений суддівством у матчі 25 туру Української Прем'єр-Ліги проти донецького Шахтаря (2:1).

Фахівець дав коментар УПЛ ТБ про матч із "гірниками".

"Мене цікавить така думка, звідки у суддів така чарівна паличка, якою вони махають і гра перевертається в інший бік. Грали першу гру — картки отримують ті гравці, у яких уже є по три. Дискваліфікації у Джордана, Герреро, Батагова. Сьогодні анологічні ситуації були з боку Шахтаря — жодної реакції. Це якось не дуже етично. Думаю, такій команді як Шахтар не потрібно допомагати. Такий осад залишився", — сказав Коваль.

Перемога Шахтаря дозволила їм закріпити лідерство в чемпіонаті, збільшивши перевагу над київським Динамо в 4 очки. Зі свого боку Зоря посідає 11 місце з 26 заліковими пунктами.

Нагадаємо, що 18 квітня ці команди також зіграли перенесений поєдинок 10 туру. Зоря була близька до сенсаційної мирової, але завдяки пізнім голам Артема Бондаренка та Невертона "гірники" взяли чергові три очки.