Болонья на виїзді перемогла Рому: результати матчів 33 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

У 33 турі італійської Серії А Рома вдома поступилася Болоньї.

Підопічні Тьяго Мотти після здобутих трьох очок продовжують переслідувати Ювентус у боротьбі за бронзові медалі чемпіонату.

Чемпіонат Італії - Серія А

33 тур, 22 квітня

Рома - Болонья 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 14 Ель-Аззузі, 0:2 - 45 Зіркзе, 1:2 - 56 Азмун, 1:3 - 65 Салемакерс

22 квітня в італійській Серії А відбудеться ще одна гра:

21:45. Мілан - Інтер

Нагадаємо, напередодні Лечче на виїзді розгромив Сассуоло, Фіорентина дотисла Салернітану, а Монца вдома поступилася Аталанті. Результати всіх матчів попереднього ігрового дня можна переглянути за цим посиланням.