Болонья на виїзді перемогла Рому: результати матчів 33 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
У 33 турі італійської Серії А Рома вдома поступилася Болоньї.
Підопічні Тьяго Мотти після здобутих трьох очок продовжують переслідувати Ювентус у боротьбі за бронзові медалі чемпіонату.
Чемпіонат Італії - Серія А
33 тур, 22 квітня
Рома - Болонья 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 14 Ель-Аззузі, 0:2 - 45 Зіркзе, 1:2 - 56 Азмун, 1:3 - 65 Салемакерс
22 квітня в італійській Серії А відбудеться ще одна гра:
21:45. Мілан - Інтер
Нагадаємо, напередодні Лечче на виїзді розгромив Сассуоло, Фіорентина дотисла Салернітану, а Монца вдома поступилася Аталанті. Результати всіх матчів попереднього ігрового дня можна переглянути за цим посиланням.