Джерело - Focus.

Баварія хоче запросити на посаду головного тренера команди Юргена Клоппа.

Про це повідомляє Focus.

Клопп залишить Ліверпуль наприкінці нинішнього сезону, але після цього збирається взяти річну відпустку. Тому призначення фахівця на посаду наставника Баварії можливе лише влітку 2025 року.

Мюнхенці готові почекати рік, і зараз шукають тренера, який тимчасово очолить команду на сезон-2024/25. Розглядається кандидатура Ганса-Дітера Фліка, який уже працював із Баварією у 2019-2021 роках.